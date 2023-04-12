总统主持召开国家科学和技术委员会首次会议

哈通社/阿斯塔纳/4月12日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日主持召开国家科学和技术委员会首次会议。

会议确定了国家未来的科技政策重点。

国家元首指出，科学在任何时代都是发展的关键。

- 人类历史上的所有成功都是知识的结果，尤其在当今科技发达的时代，没有科学就无法前进，因此我特别关注科学的发展问题。我在竞选活动中就这个主题发表了自己的看法，因为科学的发展是国家政策最重要的方向之一。遗憾的是，一直以来我国对这一问题没有给予足够的重视。 因此，存在许多未得到解决的问题，甚至可以说这个领域是落后的。 如果我们想成为文明的国家，那就需要填补这一空白。-总统说。

总统强调，科学技术的发展非常迅速，科学领域已成为营业额达数十亿美元的巨大产业。领先科技公司的价值已达到数万亿美元，神经网络和人工智能正在引领科学革命。想要跟上发展的步伐，就必须适应这种变化。

托卡耶夫总统表示，近年来哈萨克斯坦的科学领域发生了一些积极变化。具体来说，对科学的资助方式不断得到改进，资助金额也有大幅增加，科学机构正在逐步实现现代化。在世界著名的科学中心实习和学习的专家人数也在不断增加，年轻人对科学的兴趣正在觉醒。但这还不够，科学领域还不能为社会经济发展提供新的动力。科学领域应在国家经济现代化建设中发挥重要作用。

总统表示，政府应采取综合措施，在哈萨克斯坦建立开放的科学模式。 首先，必须依法批准科学发展的新途径，加强国家科学技术和经济政策的相互关系，有必要制定科技政策法。

国家元首认为，有必要开始实施一项综合计划，开设科学和自然科学、工程技术、社会和人道主义方向的领先科学中心和研究所。

总统还指示相关政府机构，将每年的博士招生人数增至5000人。同时，为了不断提高科学家的地位，并加强对科学家的社会保障措施，总统下达根据科学学位和职称支付的津贴增加1.5倍指示。

他表示，相信哈萨克斯坦会出现跟随卡尼什·萨特巴耶夫和阿勒克伊·马尔胡兰等科学家脚步的新一代科学家。

最后，托卡耶夫总统向与会人员就哈萨克斯坦科学领域工作人员日致以了祝贺。

【编译：阿依波塔】