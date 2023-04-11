俄罗斯总统普京今年秋季将访问哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/4月11日--哈萨克斯坦-俄罗斯外交部长11日在莫斯科举行磋商会议。

会议在哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾对莫斯科进行的正式访问框架下召开。

哈外交部长指出，俄罗斯一直以来都是哈萨克斯坦主要的战略和经济伙伴，两国在睦邻友好的基础上长期保持着密切并牢固的关系。

-由于两国元首密切的互动和友好关系，两国建立了积极、可靠和建设性的双边政治对话，密切的贸易和经济关系，以及强大的法律框架。-哈外长说。

会议确认，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将于今年秋季访问哈萨克斯坦。

哈外长向俄方就这一确认消息表示了感谢，并表示将在俄总统的访问框架下组织哈萨克斯坦与俄罗斯地区间合作论坛，论坛将在库斯塔奈州举行。

俄罗斯联邦外交部部长谢尔盖·拉夫罗夫向穆拉特·努尔特列吾就其被任命为哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长，以及哈萨克斯坦近期成功举行的议会选举表示了祝贺。

-相信我们会继续合作，一致执行两国元首达成的协议，以确保双边关系的连续性。 您的工作经验，尤其在外交政策领域的经验非常丰富，相信我们会继续发展联盟和战略伙伴关系。-他说。

会议框架下，双方将签署哈俄外交部2023-2024年合作行动计划。

【编译：阿依波塔】



