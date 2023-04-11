政府会议研究下一供暖季准备工作 强调加强对私有供热网络的监管

哈通社/阿斯塔纳/4月11日—哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11日主持召开政府例行工作会议，研究讨论下一个供暖季节各项准备工作。

阿里汗·斯马伊洛夫在会上强调，刚刚过去的冬季，彻底暴露了国内热电部门积累多年的问题。特别是在埃基巴斯图兹、鲁德内等地相继发生的供热系统事故，使问题变得更加复杂。

-所有地方政府要从这些事故中吸取教训，高效开展工作，以防止此类情况再次发生。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

据政府首脑透露，上一个供暖季节事故频繁，即使在大城市，由于热能不足，供热平均温度出现下降。还发现了与设备磨损有关的基础设施故障问题。

-这一切导致了居民的合理批评。同时，在一些地区，供煤环节出现问题。冬季供暖是一项系统性的年度工作，出现故障和失误是受不妥。-阿里汗·斯马伊洛夫强调。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，以前没有对供暖设备技术状态进行全面客观的评估。此外，事实证明，热电中心领导层和所有者的责任仍然非常低。

针对此类问题，阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府将在今年通过立法强化能源监管机构职权，赋予进行突击检查的权利。

-中央政府、地方政府和热电中心所有者应将为相关能源基础设施的维修和重建项目提供资金摆在突出位置。根据各地区的申请，已经形成了一个由47个项目组成的供热网络更换项目库，总金额为690亿坚戈。重要的是要高质量和及时地开展这项工作。-他说。

他同时指出，有2000公里的供热管网老化磨损，其中，大约77%属于私人所有。因此，需要加强对其状态的监督和强制性的维修工作。

-需要提高能源设施所有者的责任，并在服务合同中对此作出规定。合同的执行不应该仅仅是建议性的，而是严格强制性的。-政府总理强调。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，要充分研究通过财政贷款改造私有供暖网络的问题。还贷可在“投资替代收费”项目框架内完成。

政府总理强调，要在 6 月 1 日之前完成现有供热管网技术检查，并根据其结果确定将年久失修的私营网络移交给公有制的可行性。

-出现的所有问题，无论大小，都必须及时得到处理，不能拖到下个供暖季的开始。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】



