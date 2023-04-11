耶伦：银行业虽有震荡 美国经济料继续增长

哈通社/阿斯塔纳/4月11日--据联合早报报道，美国财长耶伦说，尽管最近银行业动荡导致人们对经济衰退的担忧加剧，但她预计美国经济将继续取得增长。

美国硅谷银行和标志银行今年3月相继倒闭，震惊市场。虽然这场危机已渐平息，但分析师认为，随着银行收紧贷款标准，减少家庭和企业可获得的信贷，银行业动荡的余波可能持续，影响经济增长。

不过，耶伦4月6日接受法新社访问时表示，她依然预计美国经济会取得增长，劳动力市场会保持强劲，通货膨胀将下降。

就在耶伦受访之前，摩根大通总裁戴蒙警告，当前危机仍未结束，未来数年还会继续感受到影响。

他指出，目前的情况虽然不像2008年金融危机那么糟，但还无法预知问题何时会结束。

对此，耶伦说，她会继续致力于保障所有存款安全，并正在监控银行体系，政府也准备为任何规模的机构动用所有工具，确保银行体系安全稳固。

她强调，美国银行体系资本雄厚，流动性强劲。

-我们的银行体系是健全且具韧性的……我们采取的行动旨在加强这一点，并且要让大众对银行体系保有信心。-她说。

纽约投资机构FWDBONDS的首席经济师鲁普基表示，信贷收紧是否会拖慢经济，要再过几个月才知道。

美国星期五（4月7日）公布的非农就业数据显示，美国第一季度的经济状况仍然强劲。

数据显示，美国3月份非农就业人数增加23万6000人，与经济师预估相差不远，失业率则降至3.5%。

不过，美国经济也有降温迹象，员工年度工资增速是自2021年6月以来最低的。

保险和金融公司Nationwide首席经济师博斯蒂扬奇表示，虽然数据有点喜忧参半，但劳动力市场强劲，通胀仍然高企且仍有粘性，这都足以促使美联储在5月份再次加息25个基点。

彭博经济师王安娜和保罗则认为，劳动力市场趋软的速度减缓显示，失业率有可能低于联储局公开市场委员会（FOMC）的预期中值，即4.5%。在这种情况下，美联储在5月过后还得再加息几次。

图片来自：联合早报



