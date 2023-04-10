哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府与应邀对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫举行了会晤。

首先，两国总统举行了小范围会晤，之后在两国官方代表团的参与下举行了大范围会晤。

会谈期间，双方详细讨论了哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间战略伙伴关系和联盟的主要方向，包括加强两国在政治、经贸、过境运输、文化和人道主义领域的合作问题。

托卡耶夫总统指出，阿塞拜疆总统的此访对加强两国合作具有重要意义。

-对于哈萨克斯坦来说，阿塞拜疆不仅仅是可靠和重要的合作伙伴，更是兄弟般亲密国家。凭借数十年来的了牢固友谊和相互支持，我们本着战略伙伴和联盟的精神，形成了有效的国家间合作。两国之间已经建立了积极和可靠的政治对话，并且在政府层面和多边领域开展着有效合作。-他说。

-去年，我们签署了关于加强战略伙伴关系和扩大联盟关系的宣言，以及至2026年的发展合作综合规划， 今天两国也将签一系列重要文件。在您今日的访问框架下，我们还将批准成立高级国家间委员会，这无疑将为两国关系注入新动力。-总统说。

国家元首表示，两国间已经形成了实质性的合同和法律框架。

两国元首对双边经贸关系取得的显着进展表示了满意。去年，双边贸易额增长40%，达到了 5 亿美元。托卡耶夫总统认为，两国可以进一步发展经济潜力，将指标提高至10亿美元。

此外，托卡耶夫总统表示，文化领域的合作在加强哈萨克斯坦-阿塞拜疆关系方面发挥着重要作用。

-我想指出我们之间就举行两国文化日达成的协议。 今年，哈萨克斯坦文化日活动将在阿塞拜疆举行。 阿塞拜疆杰出政治家、前总统盖达尔·阿利耶夫诞辰100周年之际，今天，我们将与尊敬的阿塞拜疆总统一道，将哈萨克斯坦的一条街命名为盖达尔·阿利耶夫，并举行其揭牌仪式。 哈萨克斯坦人民献给阿塞拜疆菲祖利市的礼物—库尔曼哈兹儿童创意中心是两国真实友谊和相互支持的另一个鲜明例子。当前，这一设施的建设工作正在稳步进行中，相信在近期会看到这一重要设施的投用。我们有意全面发展文化领域的合作，以丰富共同的精神和文化价值。-哈总统说。

-尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，首先真诚的感谢您的邀请和热情接待。两国人民之间的关系有着深厚的历史渊源，我们始终如兄弟般相待。在这个坚实的基础上，我们正在共同建设我们的未来。 我们此前讨论的所有合作领域都具有巨大的潜力。在这方面，我想强调人道主义领域合作的重要性。 在阿塞拜疆举办哈萨克斯坦文化日和在哈萨克斯坦举办阿塞拜疆文化日活动，将进一步拉近我们两国的距离，展示两国人民深厚的历史和丰富的文化。 我们认为，两国关系的基础正是人道主义领域。 当然，还有很多符合双方利益的领域。 我们正在上升到相互合作与联盟的新水平。-阿塞拜疆总统说道。

最后，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫就托卡耶夫总统的邀请表示了感谢，并谈到了感受到的热情。

他还表示，今日的会谈中双方讨论了双边关系中的重大问题，并就国际问题进行了全面探讨。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和伊利哈姆·阿利耶夫签署了联合声明和关于建立哈萨克斯坦共和国和阿塞拜疆共和国国家间高级委员会的议定书。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府迎接对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。



【编译：阿依波塔】