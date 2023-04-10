哈萨克斯坦大使会见立陶宛交通部长 探讨跨里海国际运输走廊建设情况

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--哈萨克斯坦驻立陶宛大使提穆尔·沃拉扎耶夫日前会见立陶宛交通和通讯部部长马里乌斯·斯库奥迪斯。

双方就立陶宛外长于去年6月访问哈萨克斯坦期间达成的共识落实情况、哈萨克斯坦-立陶宛国际运输联合委员会工作进展以及哈萨克斯坦经贸代表团今年6月出访立陶宛准备情况等议题展开讨论。

沃拉扎耶夫大使向立陶宛方面介绍了哈萨克斯坦政府为发展交通运输基础设施，促进跨里海国际运输走廊建设，加快国际货物运输数字化等方面所采取的措施。

斯库奥迪斯则指出，在访问霍尔果斯国际边境合作中心期间，他不仅了解到了哈萨克斯坦—中国边境物流中心工作，还了解到了哈萨克斯坦东向西货物运输巨大潜力。他表示，立陶宛有意增加通过跨里海国际运输走廊的货运量，因为它在成本和速度方面比北方路线更具优势。他同时指出，需要进一步发展该运输走廊的基础设施，以满足哈萨克斯坦及欧洲国家货物承运商日益增长的需求。

斯库奥迪斯表示，在巴黎国际交通论坛秘书处最近一次会议上，他提出了将跨里海交通走廊与“中间走廊 ”等欧洲物流线路连接起来的可能性。他强调，立陶宛于今年5月接任巴黎国际交通论坛主席国后，将在政府间组织平台积极推动这一理念付诸实现。

【编译：阿遥】