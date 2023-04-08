国际象棋世界冠军赛在阿斯塔纳开幕 总统致贺信

哈通社/阿斯塔纳/4月8日--昨晚，国际象棋世界冠军赛隆重开幕，阿斯塔纳芭蕾舞剧院成为了这场盛宴的主舞台。这场盛事将从 4 月 7 日一直持续到 5 月 1 日，期间，国际象棋爱好者最期待的当属国际象棋大师扬·涅波姆尼亚希（俄罗斯）和丁立人（中国）之间的巅峰对决。

这是一场备受瞩目的体育盛事，吸引了来自世界各地的知名棋手和世界国际象棋联合会代表前来哈萨克斯坦首都参战和观战。其中两位选手更是备受期待，他们在国际棋联的世界排名中分别排名第二和第三。扬·涅波姆尼亚希的等级分高达2793，丁立人的等级分则为2788。

在盛大的开幕式上，哈萨克斯坦共和国国歌和世界国际象棋联合会会歌齐声奏响，点燃了现场观众的激情。激情澎湃的哈萨克音乐、LED屏幕上展示的我国秀丽风光，清晰地表明这一世界级盛会正式在哈萨克斯坦隆重举行。

世界国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇、哈萨克斯坦国际象棋联合会主席提穆尔·图尔洛夫以及众多世界国际象棋冠军和大师出席开幕式。

同时，文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫也前来为这一世界级体育盛事的举办致以热烈的祝贺。宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。