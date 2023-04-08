国际象棋世界冠军赛在阿斯塔纳开幕 总统致贺信

哈通社/阿斯塔纳/4月8日--昨晚，国际象棋世界冠军赛隆重开幕，阿斯塔纳芭蕾舞剧院成为了这场盛宴的主舞台。这场盛事将从 4 月 7 日一直持续到 5 月 1 日，期间，国际象棋爱好者最期待的当属国际象棋大师扬·涅波姆尼亚希（俄罗斯）和丁立人（中国）之间的巅峰对决。

这是一场备受瞩目的体育盛事，吸引了来自世界各地的知名棋手和世界国际象棋联合会代表前来哈萨克斯坦首都参战和观战。其中两位选手更是备受期待，他们在国际棋联的世界排名中分别排名第二和第三。扬·涅波姆尼亚希的等级分高达2793，丁立人的等级分则为2788。

在盛大的开幕式上，哈萨克斯坦共和国国歌和世界国际象棋联合会会歌齐声奏响，点燃了现场观众的激情。激情澎湃的哈萨克音乐、LED屏幕上展示的我国秀丽风光，清晰地表明这一世界级盛会正式在哈萨克斯坦隆重举行。

世界国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇、哈萨克斯坦国际象棋联合会主席提穆尔·图尔洛夫以及众多世界国际象棋冠军和大师出席开幕式。

同时，文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫也前来为这一世界级体育盛事的举办致以热烈的祝贺。宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

-热烈祝贺世界国际象棋冠军赛的开幕。对于热爱国际象棋的人来说，这是一个不可错过的重要事件。作为一项独特的运动项目，国际象棋能够帮助发展和锻炼人的心智。我国对于国际象棋的发展十分关注，并已为公民，特别是年轻人从事这一运动提供了必要的条件。在我们国内，诸多国际象棋俱乐部和近700所学校都为此证明了这一事实。我们的棋手们在世界舞台上一次次为国家争光。我相信，这一具有里程碑意义的事件将为国际象棋的进一步发展提供强劲的动力。在此，我要向国际象棋联合会表达我最诚挚的感谢，感谢他们为组织这次锦标赛所做出的巨大努力和辛勤工作。-总统在贺信中说。

德沃尔科维奇表示，观众将期待一场激烈的比赛。

-争夺世界冠军的对决势必会对选手的风格、比赛期间行为方式产生影响。他们渴望获胜，将尝试给对手带来惊喜，但不会冒太大的风险，除非比赛局势需要。希望这会受到观众的喜爱。无论如何，这场赛事将充满激情。我们将成为世界排名第二和第三的棋手之间巅峰较量的见证人。我认为观看这场比赛会很有趣。-他说。

值得注意的是，本届冠军赛初始奖金池为200万欧元，由赛事合作伙伴Freedom Holding Corp公司提供。

提穆尔·图尔洛夫指出，这项赛事将激励数百万人投入国际象棋运动。

-能够吸引更多孩子投身国际象棋运动，以及哈萨克斯坦作为一个开放友好国家的国际声誉得到进一步提升，这将是我们举办这场赛事所能取得最重要的成就。对于我们来说，能够举办国际大型赛事，且尽一切努力使其符合最佳国际惯例，让客人留下最深刻的印象，这是一件非常自豪的事情。我们还为今年举行的世界少年国际象棋奥林匹克竞赛做准备，我们希望能举办更多有趣的活动，包括正在进行的世界冠军争夺战。我们将见证哈萨克斯坦女队对阵世界组合的美妙比赛。-他说。

两位杰出的国际象棋选手将在阿斯塔纳共同书写历史。他们只专注于胜利。无论最终结果如何，这场比赛肯定将诞生一位新棋王。