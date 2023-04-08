国际棋联主席：哈萨克斯坦已成为国际象棋运动发展中心

哈通社/阿斯塔纳/4月8日--在7日举行的国际象棋世界冠军赛开幕式上，世界国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇表示，哈萨克斯坦已然成为世界国际象棋运动发展中心。

-首先，我想说明为什么选择哈萨克斯坦作为实际国际象棋冠军赛举办地。我们注意到，哈萨克斯坦已经成为国际象棋运动发展中心。女子国际象棋运动在哈萨克斯坦已经很发达。我认为，此次冠军赛将会激励新一代棋手，进一步推动哈萨克斯坦男子国际象棋运动的发展。-德沃尔科维奇说。

此外，他还提请注意哈萨克斯坦曾成功举办过国际象棋女子大奖赛和国际象棋世界团体锦标赛等重大赛事。

-哈萨克斯坦位于中国和俄罗斯之间，这也是选择贵国作为本次冠军赛举办地的原因之一。-他补充道。

据悉，2023年国际象棋世界冠军赛在阿斯塔纳举行，比赛于4月7日在阿斯塔纳举行开幕式，第一轮比赛在4月9日举行。在前半程和后半程都是每下完两轮就会迎来一个休息日，在前后两个半程之间也有一个休息日。第六轮比赛在4月16日举行，前半程最后一轮也就是第七轮比赛在4月18日举行。随后在休息一天之后，后半程的比赛于4月20日展开，第14轮的比赛在4月29日举行。4月30日是预留的加赛日，闭幕式于5月1日举行。

【编译：阿遥】