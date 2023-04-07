托卡耶夫总统主持斋月开斋宴席

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日晚在总统府主持了斋月开斋宴席。

托卡耶夫总统在开斋宴上的致辞中，向大家致以了斋月的祝贺，并表示这个月对穆斯林群体有着特别的意义，大家在这个月会更多行善，积累功德。