托卡耶夫总统主持斋月开斋宴席

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日晚在总统府主持了斋月开斋宴席。

托卡耶夫总统在开斋宴上的致辞中，向大家致以了斋月的祝贺，并表示这个月对穆斯林群体有着特别的意义，大家在这个月会更多行善，积累功德。

-通过全民公投对宪法进行了修正，举行了几次对我国具有重要意义的政治活动，其中包括总统选举和近期举行的议会及马斯利哈特（地方议会）选举。简而言之，在很短的时间内完成了大量的工作。我们的国家进入了一个新时代，我们正式开始建设公正的哈萨克斯坦。 哈萨克斯坦是唯一在其地缘政治区域进行如此大规模改革的国家，对宪法的修正和国内正在发生的变化就是其证明， 我们必将持续进行这一改革。-他说。

同时，国家元首谈到了过去一年内在哈萨克斯坦的社会和政治生活中发生的重大事件。

-哈萨克民族的传统习俗向来弘扬美德，每个传统都有其深刻的教育价值。 例如，我们的长辈会祝福年轻人（予以巴塔），年轻人不会在长辈面前越界表示尊重 。 我们的民族一向特别尊重和重视女孩，所有这一切都与传统伊斯兰教的价值观紧密相关。-总统说道。

卡耶夫总统强调指出了宣扬符合民族价值观的传统伊斯兰教的重要性。

-民族文化—这是一个意义深刻的多方面概念。我们的文化源于传统和习俗， 民族服饰本身就是民族文化的生动体现。 因此，如果我们的青年男女能在纳乌鲁兹或其他节日期间更多地穿着民族服装，必然更好。甚至在日常生活中穿着，也一定合适。 总的来说，民族文化是民众生活的一面镜子，是其本质， 民族精神直接关系到国家的精神发展。-国家元首说。

在这方面，国家元首谈到了发展民族文化的重要性。

- 因此，我们每个人都应该将这些高尚的品质铭记在心，并在日常的行动中表现出来。-他说。

此外，总统对当前的全球形势表示了担忧，谈到了社会上缺乏善良、同情和关怀等品质问题。 他认为，大家都应该共同努力制止这一对人类来说非常危险的趋势。

最后，托卡耶夫总统祝愿全体哈萨克斯坦人民幸福安康。

国家和社会杰出人士、科学家、医生、教师、民族文化协会代表、外交使团领导人、文化界人代表、救援人员等参加了在总统府举行的开斋饭活动。

【编译：阿依波塔】