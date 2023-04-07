突厥斯坦郁金香缤纷盛放

哈通社/阿斯塔纳/4月7日--阳春四月，天高气爽。随着气温的升高，突厥斯坦州五彩缤纷的郁金香绽放。

值得一提的是，全世界有超过3000个郁金香品种。在哈萨克斯坦，有35种品种，其中18种被列入濒危植物红皮书，包括格里氏郁金香。

格里氏郁金香被誉为«郁金香之王»。这种矮小但鲜艳美丽的植物是现代300多个郁金香品种的祖先，目前只能在哈萨克斯坦的江布尔州、突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州野外发现。

每年春季，大批游客涌入这些地区，希望欣赏这些美丽的花朵。由于受到乱踩乱采、破坏栖息地等人为因素的威胁，导致这种珍贵的植物的自然繁殖能力受到了极大的影响。

值得一提的是，在哈萨克斯坦，破坏列入红皮书植物的栖息地可能会面临刑事处罚。根据《哈萨克斯坦刑法典》第339条的规定，非法使用、获取、储存、销售、进口、出口或摧毁稀有濒危植物将受到以下惩罚：

1）处以3000倍按月计算指数的罚款（按月计算指数是哈萨克斯坦用于计算养老金、津贴和其他社会支付的指数，也用于计算罚款和税收以及其他支付，根据共和国预算法每年确定）；

2）接受矫正；

3）处以进行不超过800个小时的社区服务；

4）限制人身自由3年，或监禁相同期限并没收财产。

【编译：阿遥】