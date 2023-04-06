托卡耶夫总统会见法国总统特使杜蒙

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日在总统府会见了到访的法国总统特使伊莎贝尔·杜蒙。

会晤期间，法国总统特使向托卡耶夫总统递交了法国总统埃马纽埃尔·马克龙的亲笔信。

托卡耶夫总统对特使的到来表示欢迎，并感谢其带来马克龙总统的口信。

总统强调指出，法国是哈萨克斯坦在欧盟当中首要的政治和经济伙伴之一。

双方在会谈中，就如何进一步加强落实哈法两国高层之间达成的共识，以及不断促进两国各领域合作等进行了讨论。

- 去年11月29日同法国总统的会晤令我感触颇深。在长达两小时的面对面会晤中，我们就双边关系和国家之间的合作议题进行了细致的交流，并针对国际政治舞台上的热点问题交换了意见。法国，是哈萨克斯坦重要的政治和经济伙伴之一。哈萨克斯坦始终高度评价两国之间的合作，对贵国在国际舞台上的影响力以及法国经济的潜力予以高度的重视。2008年6月，法国在欧盟国家当中，成为了第一个与哈萨克斯坦签署战略伙伴关系协定的国家。今年是这一重要文件签署的第15周年。我想要着重指出，哈法两国间已经建立了全方位积极的、互信的政治对话。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还高度评价了哈萨克斯坦与法国之间在经济贸易和人文领域合作方面取得的高速和高质量的发展。

总统指出，哈萨克斯坦是法国在中亚地区最大的贸易伙伴。

托卡耶夫总统委托杜蒙特使向马克龙总统带去他最诚挚的问候，并邀请法国总统访问哈萨克斯坦。

- 我相信他的访问将为经济和政治合作带来强劲的动力。两国之间有许多尚待落实的合作承诺。目前在哈萨克斯坦，有170家法资企业，其中包括不少法国领先企业。我们将为法国公司在我们经济中的活动提供一切可能的支持。- 托卡耶夫总统说。

伊莎贝尔·杜蒙特使表示，法国乐于看到自身同哈萨克斯坦之间在各个领域合作的加深和发展。她强调，法国政府对哈萨克斯坦总统正在推进的政治体制改革予以全面的支持。

特使还高度评价了哈萨克斯坦在当下复杂地缘政治态势下的基本立场。

- 我想向您转达我国总统的问候。在去年11月两位总统于巴黎举行的会晤后，马克龙总统对那次的会面一直有着良好的评价。这对我们是非常重要的时刻，同时，能够面对面的听取您对于地区问题的讲解，对我们很重要。您的访问之旅，为两国之间的合作带来的巨大的推动力。我们希望能够保持两国之间的战略合作，这对我们同样重要。- 伊莎贝尔·杜蒙说。

会谈期间，双方还就共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】