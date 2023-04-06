穆拉特·穆赫舍夫任上合组织哈方国家协调员

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--据总统府新闻局消息，国家元首6日签署命令，任命哈萨克斯坦共和国外交部无所任大使穆拉特·阿勒腾哈兹吾勒·穆赫舍夫为上海合作组织哈方国家协调员。
穆拉特·穆赫舍夫简历
穆拉特·穆赫舍夫1988年10月出生在东哈州格卢博科县。
毕业于东哈州国立大学、英国伯明翰大学。
其职业生涯始于2006年，是年任哈萨克斯坦外交部亚非司顾问；
2007-2008年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆随员；
2009-2011年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆三等秘书；
2011年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆二等秘书；
2011-2012年 任哈萨克斯坦共和国外交部泛欧合作司二等秘书；
2011-2012年 任哈萨克斯坦共和国外交部欧洲司二等秘书；
2013-2014年 任哈萨克斯坦共和国议会参议院国际关系与礼宾司首席顾问；
2014-2015年 任哈萨克斯坦共和国常驻上海合作组织秘书处一等秘书；
2015-2016年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和大使馆一等秘书；
2016-2018年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和国大使馆参赞；
2018-2019年 任哈萨克斯坦共和国外交部亚太司上合组织处处长；
2019-2020年 任哈萨克斯坦共和国外交部上合组织国家协调司司长；
2020-2021年 任哈萨克斯坦共和国外交部亚太司副司长；
2021-2023年 任哈萨克斯坦驻中华人民共和国大使馆公使衔参赞；
2023年3月27日，任哈萨克斯坦共和国外交部无所任大使。