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总统签署关于土地关系数字化法案

Айбота Айдын
2023 年 4月 5 日 星期三 , 18:17
总统签署关于土地关系数字化法案

哈通社/阿斯塔纳/4月5日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日签署批准《关于就土地关系领域公共服务的数字化问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。

法案具体内容将在公开媒体上公布。

哈萨克斯坦   总统   法律  
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