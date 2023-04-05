总统接见工基发展部长

哈通社/阿斯塔纳/4月5日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日接见工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫。

会谈期间，部长向总统介绍了工业和基础设施发展部的工作，以及总统指示的执行情况，其中包括改善道路质量和为民众提供住房等问题。

同时，卡拉巴耶夫向托卡耶夫总统就该部对矿厂进行的检查工作做出了汇报。

他还讲述了关于实施由800多个项目组成的新一批工业投资项目相关问题。

另外，部长谈到了交通基础设施的发展情况。 据其介绍，政府批准了至2030年的发展运输和物流潜力概念。目前，正在解决货运列车短缺的问题，以增加运输潜力。 在施泰德铁路、阿尔斯通等公司的参与下，国内工厂将开始生产列车和机车。

在落实至2029年的总统竞选方案框架下，该部在开展国际公路走廊建设工作，包括建设和改造 8000 公里国道。

部长表示，民用航空领域也在稳步增长。2022年，达到了疫情前的水平，即哈萨克斯坦航空公司运送旅客约1100万人次。引入了开放天空制度，飞行区域也在逐步扩大。计划至2025年开通飞往东京、新加坡、上海和纽约的航班。

托卡耶夫总统指示加强中型企业的发展，并且积极开展对原材料行业，采矿业和地质勘探吸引投资工作。

此外，总统指示应特别关注道路、社会、工程和公共基础设施的现代化，提高国内生产份额，加快制定城市规划法。

【编译：阿依波塔】



