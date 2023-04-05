哈萨克斯坦副外长会见阿尔及利亚大使

哈通社/阿斯塔纳/4月5日--外交部副部长哈纳特·图穆什4日与阿尔及利亚人民民主共和国驻哈萨克斯坦大使卡马尔·费尼什举行了会谈。

双方就哈阿两国在政治、经济、贸易、文化和人文领域的合作现状和发展前景交换了意见，并一致认为进一步加强双边接触在所有领域都具有重要意义。会谈结束时，双方达成一致，将进一步促进两国外交部门之间的合作，以将两国的伙伴关系提升到一个新的水平。【编译：阿遥】