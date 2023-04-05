阿拉木图植物园西伯利亚猪牙花开花了

哈通社/阿拉木图/4月5日--阿拉木图植物园的西伯利亚猪牙花盛开了。这种非常美丽的植物通常在早春雪融化后开花。与众不同的是，西伯利亚猪牙花的起源可以追溯到大约6500万年前的恐龙灭绝时期。

据悉，西伯利亚猪牙花是百合科猪牙花属多年生类短命植物，别名：新疆猪牙花、阿勒泰猪牙花。其植株高度15-25厘米，根类似于均匀的圆柱形球茎。植物的两叶位于中部或近基部，呈灰绿色或红棕色，并带有绿色斑点。花朵较大，通常为粉红色、淡紫色或紫色，很少为白色。花冠由6个向外强烈弯曲的花瓣组成，雄蕊6枚。

早春伴随积雪的融化，西伯利亚猪牙花开始在冰雪中顶冰萌发。生长发芽迅速，年苗萌发后第二天便可开花，花大而艳丽。花期4-6月，6月底种子成熟后植株地面部分枯萎死亡，地下鳞茎和鳞叶度过长达10个月左右的休眠期。年生活周期约40天，是目前已知的早春类短命植物中分布海拔和地理纬度较高的类群。西伯利亚猪牙花与利用春季及夏初气候温和、光照充足的荒漠区类短命植物相比，生长环境存在较为明显的差异。其生长于高海拔山区，表现出较高的抗寒性。

西伯利亚猪牙花是一种非常稀有的植物，主要分布于北半球西伯利亚至中亚的寒温带地区。被列入哈萨克斯坦濒危植物“红皮书”。

【编译：阿遥】