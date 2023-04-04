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    阿克硕拉科夫出任总统顾问

    2023 年 4月 4 日 星期二 , 15:23

    哈通社/阿斯塔纳/4月4日--前能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫出任总统顾问一职。

    据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日签署命令，任命波拉特·阿克硕拉科夫为哈萨克斯坦共和国总统顾问。

    波拉特•阿克硕拉科夫简历

    波拉特•阿克硕拉科夫1971年出生在阿特劳市，1993年毕业于哈萨克国立管理学院经济学专业。

    1995-1997年 任中亚合作与开发银行资产管理处科员、科长、副处长；

    1997-2003年 任哈萨克石油公司田吉兹项目高级专家、项目经理、部门副主任；Commonwealth & British Services责任有限公司业务分析师、战略规划经理、财务总监。

    2003-2006 年 任哈萨克斯坦国家石油天然气股份公司管理执行董事；

    2006-2008年 任能源和矿产资源部副部长；

    2008-2011年 任萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事总经理、PSA责任有限公司总经理、哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事长；

    2012-2014年 任石油和天然气部副部长；

    2014 年 9 月起历任AlmexPetrochemical 有限责任公司总经理，哈萨克斯坦«KAZENERGY»石油、天然气和能源综合组织法人协会总干事等职务。

    2022年1月起任能源部长。

    作者:

    Ерлан Мазан

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