哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 《数字资产法》已在哈萨克斯坦生效。

哈阿塔梅肯商业网消息，2月初，托卡耶夫总统签署了哈议会于1月26日通过的《数字资产法》。

该法案旨在为数字资产的发行和流通以及数字采矿活动的发展奠定法律基础。该法案还制定了数字资产活动的许可证发放规则，及促进矿池的运营。

法案规定，数字资产领域的监管目的是在哈萨克斯坦发展数字资产的发行和流通活动，促进哈萨克斯坦的经济发展和竞争力，还定义了数字资产担保，数字采矿和数字矿商，数字资产交易所等概念。

【编译：木合塔尔·木拉提】