特朗普抵纽约 将就“封口费”案出庭受审

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--据中新社报道，美国前总统特朗普当地时间3日下午抵达纽约。他的律师表示，特朗普将于4日前往曼哈顿刑事法院就«封口费»案接受提审。

据《纽约时报》报道，特朗普当天从佛罗里达州出发，乘坐印有其姓氏的红白蓝色私人飞机抵达纽约市。在车队将他送到位于曼哈顿第五大道的特朗普大厦后，他走下车向支持者挥手致意，随后进入大厦。

报道称，特朗普因涉嫌支付“封口费”给“艳星”丹尼尔斯并伪造记录一案面临多项刑事罪名指控。其律师表示，特朗普否认自己有不法行为，但将主动投案。他在提审时不会被戴上手铐。

美国广播公司说，包括ABC在内的新闻机构联盟已向法院提出动议，要求获得4日对“封口费”案提审的记录，并要求法院允许该联盟于提审期间在法庭内使用相机。对此，特朗普的律师表示反对。最终能否使用相机，将由法官胡安·梅尔尚作出裁决。

公开信息显示，梅尔尚是纽约州最高法院的一名法官，其个人履历上有长达16年的检察官职业经历。他之前在主审特朗普集团税务诈骗案时，判处特朗普集团缴纳罚金160万美元。在此次庭审前，特朗普在社交媒体上抱怨梅尔尚对自己有偏见，声称“法官痛恨我”。

为防止特朗普被起诉引发骚乱，纽约市警察局已在该市重点区域部署大批警力。纽约市长亚当斯和纽约市警察局长休厄尔3日表示，曼哈顿刑事法院附近的街道将会被封路。该市预计将有抗议活动，但目前来看对公共安全秩序没有可见的威胁。

美联社说，特朗普于3月30日被曼哈顿一个大陪审团起诉，成为美国历史上首位面临刑事指控的前总统，这将是“美国史上前所未有的篇章”。此案引发的重大法律、政治和文化问题将“以前所未有的方式发生碰撞”。