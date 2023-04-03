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    哈国食品价格持续三周保持下降趋势

    2023 年 4月 3 日 星期一 , 11:51

    哈通社/阿斯塔纳/4月3日 – 国内6种食品-去壳荞麦、土豆、胡萝卜、洋葱、卷心菜和糖的价格已经连续3周保持下降趋势。

    据贸易和一体化部消息，通过从国家储备库中向市场投放相关储备，以缓解和恢复市场正常行情价格的相关措施取得了良好的成效。

    贸易和一体化部代理部长赛力克·朱曼哈林3日在政府例行工作会议期间，主持了关于国内民生食品每周价格行情的汇报会。

    会上，贸易委员会代理主席阿伊达尔·阿布力达别科夫表示，上一周，全国去壳荞麦价格下降了1.3%，糖价格下降了0.8%，洋葱价格下降了0.3%，土豆价格下降了0.7%。

    - 与此同时，在三个地区，即阿拉木图市、东哈州和阿拉木图州，葵花油价格下降了1.1%。- 他说。

    根据油籽加工商协会提供的信息，相较于2022年10~11月份的情况，葵花籽价格较去年11月下降30%，葵花油价格较去年11月下降19%。

    目前，国内油厂生产的精炼葵花籽油售价在每升630-680坚戈之间。

    曼格斯套州的物价下降趋势仍在持续当中。与此同时，在西哈州，洋葱和糖的价格较上周分别下降了2.9%和3.8%。北哈州物价相对平稳。

    农业部在会上表示，目前国内各地区蔬菜和食品的储备充足，并预计在新一季蔬菜产品上市前，能够确保国内对相关食品的供应需求。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    社会 经济 食品
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