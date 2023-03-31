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法国总统特使将访问哈萨克斯坦
木合塔尔·哈力木拉吾勒
2023 年 3月 31 日 星期五 , 18:06
哈通社/阿斯塔纳/3月31日 —— 据总统府新闻局消息，法国总统特使伊莎贝尔·迪蒙将对哈萨克斯坦进行访问。
访问期间，法国总统特使将同哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行会晤。
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