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法国总统特使将访问哈萨克斯坦

木合塔尔·哈力木拉吾勒
2023 年 3月 31 日 星期五 , 18:06
法国总统特使将访问哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/3月31日 —— 据总统府新闻局消息，法国总统特使伊莎贝尔·迪蒙将对哈萨克斯坦进行访问。

访问期间，法国总统特使将同哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行会晤。

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