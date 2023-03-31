多个国家和国际组织领导人向托卡耶夫总统致以纳乌鲁兹节日祝贺

哈通社/阿斯塔纳/3月31日--多个国家和国际组织领导人持续向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以纳乌鲁兹节日祝贺。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在贺信中表示，纳乌鲁兹节是春天来临的象征，是一个从中亚到巴尔干半岛的广阔地区共同庆祝的传统节日。

-每年世界各地都会庆祝纳乌鲁兹节日，以保存我们共同的传统并将其传承给下一代，这是我们友谊和兄弟情谊的表现。-土耳其总统在贺信中写道。

俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫也代表鞑靼人民致以了衷心的祝贺。

- 希望永不过时且自带迎新、创造力和欢乐精神的纳乌鲁兹节为哈萨克-鞑靼人民的发展和扩大相互合作开辟道路。-明尼哈诺夫写道。

上海合作组织秘书长张明在贺信中表示，纳乌鲁兹节所宣扬的和平、亲近自然、人与人之间相互尊重价值观是属于全人类的价值观。

-纳乌鲁兹节在维护上合组织成员国和人民文化的多样性、加强睦邻友好和合作等方面发挥着重要作用。 在上合组织成员国的积极参与下，联合国大会通过决议，将这一节日定为了国际纳乌鲁兹节， 这也表明这个节日在全球范围内的重要性。-上合组织秘书长写道。

此外，高加索穆斯林管理局主席舍赫-乌利·伊斯兰·阿拉赫舒丘尔•帕沙-扎德也向托卡耶夫总统发来了纳乌鲁兹节日祝贺。

【编译：阿依波塔】



