总统谈国家未来发展优先任务 并提名阿里汗出任政府总理

哈通社/阿斯塔纳/3月30日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫30日出席了马吉利斯（议会下院）全体会议并发表了讲话。

总统表示，依据宪法第70条相关规定，随着新一届议会完成选举，政府内阁也被予以解散并等待重新的任命。

总统回顾了这一届政府内阁的工作并指出，近年来哈萨克斯坦经历了全球性和全国性的一系列规模巨大的艰难考验，但内阁快速的适应了新的变化，做出了符合复杂阶段新要求的转变，有效的稳定了国家经济，确保了就业率，并通过各种措施使经济增速达到了3.2%。

托卡耶夫总统表示，有赖于各个部门之间通力协作，政府及时、全面的履行了对人民的社会义务。

总统强调，今后政府和议会应当继续加强这方面的协调，为发展经济、提升国民生活水平而共同努力。

- 我们在短时间内实施了大规模的政治变革，通过全面的改革，为这个国家走向新时代开辟了道路。这项工作将持续下去。- 托卡耶夫说。

总统同时指出，在政治领域的改革不断实施的同时，经济领域的工作也不能被搁置，政府必须果断的开展社会经济领域的改革。

- 这是一项肩负重任的工作。公民们对政府有着巨大的期待，也有着很高的要求。实现国民的期望，是我们所有人的责任。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统随即指出了政府在推进国家战略方针的同时，需要优先重视的几个问题。

首先，需确保国民经济年增长率保持在4%。总统强调，为实现这一目标，必须从根本上转变经济发展方式，着力加强市场竞争原则，降低国家对市场过程的影响水平，扩大经济自由度，消除垄断经济、创造真正竞争环境，系统性的实现经济多元化，进一步巩固自身在中亚地区的投资中心的地位。

- 通过不断提高我国的​​制度成熟度，增强其抵御各种内部和外部冲击的能力。我们的最终目标是创造一个高科技、完全自给自足和有竞争力的经济体。- 托卡耶夫说。

第二个优先方向是大力降低通货膨胀，确保在2023年内将脱货膨胀率减少两倍。其中，调控食品价格尤为重要，总统认为发展农工综合体和贸易是这项工作中的主要任务之一。即尽可能地增加国产农产品的产量和附加值，确保国内市场供应的充足。

第三个优先方向是采取综合措施发展基础设施建设，确保能源、水和交通安全。

-为了实现可持续发展，哈萨克斯坦需要成为连接亚欧的世界交通枢纽。及时完成所有已开展的运输和物流项目非常重要。- 托卡耶夫说。

第四个优先方向，是采取有效措施缩小各个地区之间的经济差距，发挥各个地区的经济潜力，振兴地方。

- 地方繁荣，则国家强盛。- 托卡耶夫总统说。

第五个优先方向是持续和系统地提高人力资本的质量。不断提升医疗保健水平和社会医疗保险体系的效率。

总统在这里强调指出，数字化技术在这一领域的有效运用将会带来很好的帮助。同表示，有必要通过尽可能开放的信息技术市场，使数字化技术能够更加全面的覆盖经济的各个领域，渗透到公民生活的各个层面。

- 我国面临一项战略任务——巩固其作为区域数字中心的地位。为了朝这个方向成功推进，有必要利用«数字游牧民»的突破性想法和创造力。同时，建立可靠的公民社会保障体系也很重要。它必须对经济冲击和人民不断变化的需求做出快速反应。- 托卡耶夫总统说。

总统强调，保障就业、创在新的就业岗位、激励和支持创业项目等将是社会保障的最佳措施。最重要的是，所有的措施都必须保证加强社会正义，为所有人建立机会均等的条件。

第六个优先方向，将是对国家机器的重新审视和改革。总统强调，针对政府机构的改革措施必须继续进行，尽可能的减少官僚作风，确保国家机构能够及时有效和高质量的完成工作。

总统还表示，在经济领域是否提出了新思路、采取了新举措，并因此带来的经济的实质性增长，将是今后评估各级政府负责人和部长们工作成果的重要指标。

托卡耶夫总统还表示，为了更好地建立一个«倾听人民声音的政府»，增加公众对国家的信任，政府需要作出能够让公民看得到的转变，并让公民尽可能多地参与国家管理和决策。

总统在会议最后表示，议会多数党有权提出总理候选人的提名，通过与议会多数党阿玛纳特党党主席的讨论，双方已经就新总理的人选达成了共识，决定提名阿里汗·斯马伊洛夫继续担任总理职务。

- 阿里汗·斯马伊洛夫是一名经验丰富且合格的政治家，一个诚实可靠和勤奋的专业人士，他清楚的了解政府当前面临的任务，我相信他可以胜任新内阁的总理职务。因此，我根据宪法第44条和第56条，提请马吉利斯同意任命阿里汗·斯马伊洛夫为政府总理。- 托卡耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】