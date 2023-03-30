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    阿里汗·斯马伊洛夫被任命为政府总理

    2023 年 3月 30 日 星期四 , 13:23

    哈通社/阿斯塔纳/3月30日--哈萨克斯坦议会马吉利斯（议会下院）同意任命阿里汗·斯马伊洛夫为政府总理。

    在讨论政府总理候选人选资格之后，马吉利斯议员对《同意哈萨克斯坦共和国总统任命阿里汗·阿斯汗吾勒·斯马伊洛夫为哈萨克斯坦共和国政府总理》的决议草案进行表决。表决过程中，参加马吉利斯全体会议的97名议员中有82名议员支持阿里汗·斯马伊洛夫的候选人资格。7名议员投反对票，8名议员投弃权票。

    总统签署法令任命阿里汗·阿斯汗吾勒·斯马伊洛夫为哈萨克斯坦共和国政府总理。

    阿里汗·阿斯汗吾勒·斯马伊洛夫于1972年出生在阿拉木图市。

    1994年获得阿尔-法拉比国立大学应用数学专业学士学位， 1996年获得KIMEP大学公共管理硕士学位。

    1993-1999年 任 A-Invest投资和私有化基金首席专家；国家统计局处长；统计规划和改革署统计和分析委员会副主席。

    1999-2003年，任哈萨克斯坦国家计局局长；

    2003-2006年，任哈萨克斯坦外交部副部长、国家出口信贷和投资保险保险公司董事长；

    2006-2009年，任哈萨克斯坦财政部副部长、国家农业控股公司（Kazagro）总裁；

    2009-2014年，任哈萨克斯坦统国家计局局长；

    2014-2015年，任哈萨克斯坦经济部统计委员会主席；

    2015-2018年，任哈萨克斯坦总统助理；

    2018 年 9 月至 2019 年 2 月，任哈萨克斯坦财政部长；

    2019年2月25日至2021年，任第一副总理兼财政部长；

    2022年1月11日，被被任命为政府总理。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    哈萨克斯坦 议会 议会下院 政府 任免
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