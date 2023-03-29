叶尔兰·霍沙诺夫当选为马吉利斯议长

哈通社/阿斯塔纳/3月29日--在今日召开的哈萨克斯坦议会第八届马吉利斯（议会下院）第一会期首次会议期间，叶尔兰·霍沙诺夫再次当选为马吉利斯议长。

根据哈萨克斯坦共和国宪法第58条第1款，哈萨克斯坦议会马吉利斯议长由熟练掌握国语的下院全体议员以无记名投票方式以多数票选出。

叶尔兰·霍沙诺夫的候选人资格由马吉利斯议员巴赫特霍扎·伊兹穆哈姆别托夫提议。

根据投票结果，议员们一致通过叶尔兰·霍沙诺夫的提名。

叶尔兰·霍沙诺夫于1962年出生在卡拉干达州，1984年毕业于卡拉干达理工学院，1999年毕业于哈萨克斯坦公共行政学院。

1990-1995年，在杰兹卡兹甘州对外经济关系委员会任领衔专家、副主席和主席等职务；

1995-1999年，任哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员；

1999-2001年，任议会政府代表；

2001-2003年，任哈萨克斯坦总理办公室副主任兼议会政府代表；

2003-2006年，任哈萨克斯坦交通和通讯部副部长；

2006-2007年，任哈萨克斯坦交通和通讯部民航委员会主席；

2007-2012年，任哈萨克斯坦总理办公室副主任兼议会政府代表；

2012-2017年，任哈萨克斯坦总理办公室主任；

2017-2019年，任卡拉干达州州长；

2019-2022年，任哈萨克斯坦总统办公厅主任。

2022年2月1日，当选为哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长。

2022年4月26日，当选为阿玛纳特党主席。

曾获一级«雪豹» （Барыс，2021)、智慧（Парасат，2013）、«尊敬»（Құрмет，2007）等国家勋章，熟练掌握哈萨克语言、俄语和德语。

此外，会议期间， 阿尔伯特·罗德和达尼娅·叶斯帕耶娃当选为马吉利斯（议会下院）副议长。

根据早前报道，哈萨克斯坦共和国议会第八届马吉利斯（议会下院）第一会期第一次会议3月29日早晨在首都阿斯塔纳召开。

会议期间，议会第八届马吉利斯（议会下院）议员宣誓就职。

【编译：阿依波塔】