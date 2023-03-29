世卫组织：非高风险人群不必续打加强针

哈通社/阿斯塔纳/3月29日--据联合国新闻中心报道，世界卫生组织28日表示，其免疫战略咨询专家组于3月20日至23日召开会议，修订了新冠疫苗接种的路线图。此次修订既反映出奥密克戎变异株的影响，也考虑到病毒感染和疫苗接种在人群中形成的高水平免疫。

报道称，该路线图一如既往地优先考虑高风险人群，这些人群在感染新冠病毒后死亡和重症的风险最高。此外，路线图还重点关注如何维持卫生系统的复原力，并重新考虑了为低风险人群接种新冠疫苗的成本效益，同时修订了有关续打加强针及其接种间隔的建议。

根据报道，修订后的路线图基于不同人群患重症以及死亡的风险，并结合疫苗效力、成本效益、方案因素以及社区接受度，确定了三个等级的新冠疫苗优先使用人群：高优先使用人群、中等优先使用人群和低优先使用人群。

高优先使用人群包括：老年人、年纪较轻的成年合并症患者（如糖尿病和心脏病）、免疫缺陷症患者（如艾滋病毒携带者和移植受体，包括6个月及以上的儿童）、孕妇和前线卫生工作者。专家组建议为高优先使用人群接种额外的加强针，与前一剂加强针间隔6个月或12个月，间隔时长取决于年龄、免疫缺陷情况以及当前的流行病学状况。

中等优先使用人群包括50-60岁以下未患有合并症的健康成年人，以及患有合并症的儿童和青少年。专家组建议为该人群全程接种新冠疫苗并接种一剂加强针。虽然接种额外的加强针对于该人群来说也是安全的，但专家组不对此做常规建议，因为这样做的公共卫生回报相对较低。

低优先使用人群包括年龄为6个月到17岁的健康儿童和青少年。对于该群体而言，全程接种疫苗以及加强针安全且有效。但是鉴于其疾病负担较低，专家组敦促各国重新考虑是否为该群体接种疫苗，相关决定应当基于实际情况，如疾病负担、成本效益、其他卫生或方案优先事项以及机会成本。