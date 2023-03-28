第二届哈中毗邻地区友好合作对话会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/3月28日 —— 据总理官网消息，中国共产党中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞对哈萨克斯坦进行正式访问框架下，第二届哈萨克斯坦-中国（新疆）毗邻地区友好合作对话会28日在阿拉木图举行。

哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长赛热克·朱曼哈林在会上表示，哈萨克斯坦和中国在各领域相互关系都具有特殊性。他指出，两国在贸易、投资和物流问题上的持续互动证明了这一点。

-两国元首着重关注全面合作关系的发展。今年是“一带一路”倡议的第10周年。在这期间，双边合作关系提升了新的水平，并在所有合作方向呈现发展趋势。当前，共有3300家联合企业在矿产冶金、加工业和其他战略领域运营当中。-他说。

哈副总理表示，新疆是连接两国的主要地区，占哈中贸易总额的40%以上。他同时还强调，两国有着巨大的经贸合作潜力。