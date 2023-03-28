第二届哈中毗邻地区友好合作对话会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/3月28日 —— 据总理官网消息，中国共产党中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞对哈萨克斯坦进行正式访问框架下，第二届哈萨克斯坦-中国（新疆）毗邻地区友好合作对话会28日在阿拉木图举行。

哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长赛热克·朱曼哈林在会上表示，哈萨克斯坦和中国在各领域相互关系都具有特殊性。他指出，两国在贸易、投资和物流问题上的持续互动证明了这一点。

-两国元首着重关注全面合作关系的发展。今年是“一带一路”倡议的第10周年。在这期间，双边合作关系提升了新的水平，并在所有合作方向呈现发展趋势。当前，共有3300家联合企业在矿产冶金、加工业和其他战略领域运营当中。-他说。

哈副总理表示，新疆是连接两国的主要地区，占哈中贸易总额的40%以上。他同时还强调，两国有着巨大的经贸合作潜力。

-为此，取消与动物疾病相关的哈萨克斯坦肉类产品对华出口限制至关重要。近日，哈萨克斯坦正式获得世界动物卫生组织（OIE）动物疾病科学委员会口蹄疫非疫国认证。-朱曼哈林说。

据他介绍，哈萨克斯坦有意向中国商家提供总价值达10亿美元的135种工业和农业商品。哈萨克斯坦企业可向中国出口冰鲜肉制品、鱼制品、禽肉、猪肉、鸡蛋、马肉等高利润商品。

讲话中，朱曼哈林邀请中国海关总署专家到哈萨克斯坦对植物和畜牧业生产企业进行检测。他强调，这将有助于加快签署和协商对哈萨克斯坦部分农产品要求的协定。

-哈萨克斯坦有意将每年对中国的小麦供应量增加到100万吨以上。为此，也具备着基础设施条件。我已向相关部门下达了试运行铁路粮食专列至中国保税区的指示。-他说。

会上，双方就提高路边检查站、物流中心和交通基础设施效率问题进行了讨论。当前，哈方正在大力推动“霍尔果斯-东门”经济特区开展经贸基础设施和边境通关基础设施现代化措施。此外，过境运输，其中跨里海国际交通运输线也得到了有效发展。2022年，哈萨克斯坦过境铁路货物运输量增加110万吨，达940万吨。此外，来自中国的汽车过境运输翻了一番，达到98.06万吨。

哈萨克斯坦副总理表示，双方在连云港哈萨克斯坦终端形成了货物顺畅过境的必要基地。为基础设施创造有利条件，计划在乌鲁木齐和阿拉木图建设贸易枢纽，并在巴克图（哈方）-塔城（中方）汽车边检站开通第三条铁路过境点。

据了解，阿拉木图市和边境周边地区（阿拜州、杰特苏州、阿拉木图州和东哈州）地方政府领导人，以及中国新疆政府代表和两国企业代表出席了会议。

会谈框架下，两国建筑业、能源、矿产、农业、食品、机械制造、旅游、投资和其他领域企业之间举行了B2B会谈。

根据会谈结果，双方代表团签署了总价值达5.654亿美元的16项文件。

据悉，2022年，哈萨克斯坦和中国之间的相互贸易量达240亿美元。其中，哈萨克斯坦商品出口额达130亿美元，而进口额为110亿美元。

【编译：小穆】