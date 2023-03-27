政府总理会见到访的新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞

会谈期间，双方讨论了两国间广泛的贸易和经济合作问题。

总理指出，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴之一，两国间的贸易额占哈萨克斯坦外贸易总额的18%。

去年两国贸易额增长34%，超过240亿美元，创下30年来的新纪录。

在这方面总理指出，其中超过40%的贸易额属于新疆维吾尔自治区。

-鉴于两国领导人提出的至2030年将双边贸易额提高到350亿美元的任务，哈萨克斯坦与新疆的相互贸易将变得更加重要。 我们应共同努力，实现这一目标。-他说。

斯马伊洛夫表示，包括非原材料商品在内的相互贸易正在进一步增加。

对此，总理提议通过将哈萨克斯坦135种商品对华的出口额增至10亿美元来支持这一积极趋势。

投资是相互合作的重要领域，需实施价值210亿美元的52个联合项目。

总的来说，中国是投资哈萨克斯坦经济的TOP-5国之一。 在过去的15年里，来自中国的投资总额已达到 230 亿美元。

-我们欢迎新疆维吾尔自治区投资界扩大对联合项目的参与。-他说。