托卡耶夫总统会见新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日会见中国共产党中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞。

会谈期间，总统用中文向马兴瑞的到访表示了欢迎，双方讨论了发展跨区域合作问题。

当前，哈萨克斯坦与中国新疆维吾尔自治区在工业、交通、物流、农业、旅游等多方面保持着卓有成效的积极合作。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦非常注重本着战略伙伴关系和世代友好精神，加强两国间的全面合作问题。在这方面他强调，两国在各个层面都建立了积极和可靠的政治对话，并指出中国是哈萨克斯坦的主要的贸易伙伴之一。

-我想指出，中华人民共和国主席习近平先生于去年10月对哈萨克斯坦的访问非常成功。如此前所提及，是习近平主席在COVID-19大流行后的首次出访。 我们达成了非常重要的协议，并向两国政府和各地区领导人下达了最大程度上来落实达成的协议任务。-总统说。