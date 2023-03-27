标普确认哈萨克斯坦银行业信用评级

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--据金融市场监管和发展署称，标准普尔（S&P）日前经确认了六家哈萨克斯坦银行和一家大型小额信贷机构信用评级。

据悉，标准普尔在其报告中说，尽管区域宏观经济和地缘政治风险不断增加，但哈萨克斯坦银行业在2022年表现出了持续稳定性。

据标准普尔称，总体而言，哈国银行系统稳定性有所改善，其在经济周期资产质量管理方面更加审慎。银行业贷款损失拨备成本和不良贷款份额远远低于2015-2020年间观察到的水平，资产质量指标预计将保持稳定。

哈萨克斯坦银行业国家及行业风险评估（BICRA）从9调整至8，哈萨克斯坦主要银行基线评级从B+上调至BB-。

以下银行长期和短期信用评级获得标普确认：

哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）为BВ+/B。展望“稳定”。

里海银行（Kaspi Bank）为BВ+/B。展望“稳定”。

中央信贷银行（Bank CenterCredit）为BВ+/B。展望“稳定”。

Forte银行（Forte Bank）为BВ-/B。展望“稳定”。

努尔银行（Nur Bank）为BВ-/B。展望“稳定”。

哈萨克斯坦自由金融银行（Freedom Finance）为В/В。展望“稳定”。

此外，哈萨克斯坦在先金融微贷组织为В-/В。展望“稳定”。

标准普尔预计，到2023年，哈萨克斯坦的GDP增长率约为4％，而在接下来的三年中，哈萨克斯坦经济实际增长率可能会略低于每年4％。

【编译：阿遥】