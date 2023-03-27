韩媒:韩联参称朝鲜向东部海域发射弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--据韩联社报道， 韩国联合参谋本部（韩联参）27日表示，朝军当天向韩半岛东部海域发射弹道导弹。韩军正就具体型号和飞行距离、高度、速度等参数进行分析。

这是朝鲜今年第8次发射弹道导弹，似乎是针对韩美联军演练登陆和美军«尼米兹»号航母抵近的武力示威。在8天前的上一次短程弹道导弹试射中，朝鲜从东仓里发射1枚朝版«伊斯坎德尔»短程弹道导弹（SRBM），进行所谓«模拟核弹空爆试验»。而朝鲜最近一次核讹诈是21至23日发射所谓«核无人潜水攻击艇»（核鱼雷）。

20日至下月3日的韩美联合«双龙»登陆演习正在如火如荼进行，参加演习的有师级两栖特遣部队、韩军«独岛»号两栖攻击舰（LPH，1.45万吨级）和美军«马金岛»号两栖攻击舰（LHD）。朝鲜对重兵奇袭海岸的演训科目表现得极为敏感。

韩美本周还将举行联合航母战斗群演习，因此朝鲜刻意向航母即将巡弋的韩国东部海域发射导弹。朝鲜进一步加剧军事紧张的手段有发射固体推进剂洲际导弹，以30到45度的正常仰角发射洲际导弹，以及发射侦察卫星。根据政治需要，还可能进行第七次核试验。

代号为«自由护盾»的韩美联合演习13日正式揭开战幕，而在此前的9日，朝鲜发射了«新型战术制导武器»（短程弹道导弹），12日发射了潜射巡航导弹，14日发射短程弹道导弹，16日发射洲际弹道导弹，19日发射短程弹道导弹。在自由护盾演习期间，朝军反复挑衅，而且每次发射导弹，都公然叫嚣导弹是核战击载具。