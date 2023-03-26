法国总统马克龙表示“听从工会的安排”，但不谈退休改革

哈通社/阿斯塔纳/3月26日 —— 据法国媒体报道，法国总统马克龙周五表示，他“听从联合工会的安排”，以讨论与工作相关的问题，但是，马克龙并没有表示可以重新讨论他的退休改革法案。

尽管法国的社会抗议活动导致英国国王查尔斯三世的国事访问被推迟，但是法国总统表示不希望“国家停滞下来”，马克龙打算“继续前进”。

周四，全法国爆发了第九次抗议马克龙退休改革的大规模示威活动，而且，这第九次大动员出现了很多的暴力。

周五，在这次以暴力为标志的大动员后的第二天，CFDT工会的负责人贝尔热（Laurent Berger）呼吁马克龙将退休改革这个他第二个五年总统任期的旗舰项目暂时“搁置”六个月，以便让局势平静下来。

不过，周五在布鲁塞尔参加欧盟理事会的马克龙没有同意这一请求。马克龙说，“我指出过，我们可以在职业辛劳、职业生涯结束期、转行、职业生涯发展、工作条件、某些领域的薪酬等问题上前进”，“因此，如果联合工会愿意来与我会面以推进所有这些主题的话，我将听从联合工会的安排”。

马克龙还补充说：“其余的部分以及退休改革，已经提交给了宪法委员会。很明显，我们将等待（宪法委员会的）决定”。法国宪法委员会应该在不到一个月的时间内就马克龙的退休改革法案提出它的意见。

法国各工会都认为马克龙的回答是不够的。联合工会呼吁下周二进行第十次反退休改革大动员。