美国哈萨克人在华盛顿欢度纳乌鲁兹节

哈通社/华盛顿/3月22日 – 美国哈萨克族侨民在华盛顿举办盛大活动庆祝纳乌鲁兹节。

3月22日纳乌鲁兹节之际，华盛顿哈萨克族社区组织举办了盛大的节庆活动。

根据社区领袖兼哈萨克-美国协会主席达尔汗·努尔玛罕别特介绍，当地侨民自2005年开始，每年都会在节日期间举办此类庆祝活动（除因新冠疫情而采取限制措施时有两年没有举办）。

今年的活动尤为盛大，参与人数超过了400多人，均为生活在华盛顿的哈萨克族家庭。

达尔汗·努尔玛罕别特表示，社区及协会致力于保护哈萨克语言文化传统在下一代当中的存续和影响力，而纳乌鲁兹节是传统文化中最有代表性和价值观的象征。

同时，通过这样的节日聚会，也为分散生活在美国的哈萨克族家庭相互认识和交往创造了条件。

节日聚会期间，还由德高望重的长辈们，为刚刚学会走路的几位«新生代»，主持了«开脚锁（Тұсауын кесу）»仪式。

据社区领袖介绍，华盛顿州的哈萨克侨民大多在美生活已经超过20年，但许多家庭仍很好的保留了哈萨克文化传统和语言的教育。

努尔玛罕别特还特别指出，作为一家在美国成立和自主运行的非营利性组织，哈萨克-美国协会没有从包括哈萨克斯坦在内的其他国家接受资助。

不过，他同时表示，协会与哈国驻美使馆保持着良好的联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】