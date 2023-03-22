联合国：全球缺水问题将愈演愈烈

哈通社/阿斯塔纳/3月22日 -- 联合国最新报告显示，全球水资源短缺问题未来将有可能不断加剧。

联合国教科文组织和联合国水机制共同发布最新一期《联合国世界水发展报告》，指出全世界有20至30亿人身处缺水困境，如果不加强这一领域的国际合作，缺水问题在未来几十年内将愈演愈烈，城市地区尤甚。

该报告在每年的3月22日世界水日发布，对淡水和卫生设施的状况、使用和管理方面的主要趋势展开深入分析，并为决策者提供制定和实施可持续的水政策所需的知识和工具。

聚焦城市缺水问题

报告指出，在过去的40年中，全球用水量以每年约1%的速度增长，在人口增长、社会经济发展和消费模式变化的共同推动下，预计直到2050年，全球用水量仍将以类似的速度继续增长。这部分增长主要集中在中低收入国家，尤其是新兴经济体。

今天，全球有20亿人（约占世界人口的26%）没有安全饮用水，36亿人缺乏管理得当的卫生设施。有20-30亿人每年至少有一个月会遇到缺水问题，这给他们的生计造成严重风险，尤其是粮食安全和电力供应。

报告预计全球面临缺水问题的城市人口将翻倍，从2016年的9.3亿增长到2050年的17-24亿。

联合国水机制主席、国际劳工组织总干事洪博表示：«我们任务繁多但时间有限。这份报告展示了我们的雄心，我们现在必须团结起来，加快行动步伐。是时候作出改变了。»

国际合作：人人享有水资源的关键

报告指出，几乎所有与水相关的干预措施都涉及某种合作。农作物种植需要农民之间共享灌溉系统；城市和乡村地区安全、经济的供水有赖于对供水和卫生系统的共同管理；而这些城市和乡村社区之间的合作对于维护粮食安全和保障农民收入至关重要。

跨境河流和含水层的管理更为复杂。虽然就跨境流域和含水层开展的合作已证实，其能在水安全之外带来增加外交渠道等诸多益处，但在全球468处跨境含水层中，仅六处拥有正式合作协议。

教科文组织总干事阿祖莱说：«我们迫切需要建立强有力的国际机制，以防止全球水危机走向失控。水是我们共同的未来，我们必须采取共同行动来公平分享水资源、以可持续的方式管理水资源。»

在世界水日到来之际，联合国呼吁在关于如何使用和管理水资源方面加强国际合作。这是防止未来几十年出现全球水危机的唯一途径。

伙伴关系及民众参与增加效益

报告特别强调了环境服务（如污染控制、生物多样性保护）、数据信息共享与共同筹资的重要性。

墨西哥的蒙特雷水基金于2013年启动，通过共同筹资保护了水质，减少了洪灾，改善了渗透，恢复了自然生境。类似的方法在撒哈拉以南非洲地区取得了成功，包括塔纳-内罗毕河流域——该流域供应了内罗毕95%的淡水和肯尼亚50%的电力。这些实例证明了这种伙伴关系的全球潜力。

报告指出，让众多利益攸关方参与的包容性方法还提升了参与意识和主人翁精神。让最终用户参与用水系统的规划和落实，从而创造出更切合贫困社区需求和资源的服务，并提高公众的接受度和主动性。它还提高了问责能力和透明度。

和衷共济才能统筹兼顾

报告最后强调，通过可持续的水资源管理来保障水、粮食和能源的安全，向所有人提供清洁饮用水和卫生设施服务，为人类健康和生计提供支持，减轻气候变化和极端事件的影响，维持和恢复生态系统及其提供的宝贵服务，这些都是巨大且复杂的难题。

只有通过群策群力、和衷共济才能统筹兼顾。各方才能各司其职发挥作用。

例如，在索马里盖多州地区的流离失所者安置地，居民选举出用水事务委员会，负责运营和维护保障数万人需求的供水点。委员会成员与当地社区水务部门合作，共享并管理水资源。