多个国家领导人致电祝贺哈萨克斯坦人民欢度纳乌鲁兹节

哈通社/阿斯塔纳/3月22日 – 多个国家的领导人在纳乌鲁兹节之际致电哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，向总统及哈萨克斯坦人民致以节日问候和祝福。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在祝贺信中强调指出，纳乌鲁兹节不仅是哈萨克和乌兹别克人民共有的传统节日，其哲学性的内涵更象征着两个民族之间深厚的友谊与共同的价值观。

- 我深信，作为睦邻友好的友邻，两国之间基于人民利益的友好合作关系将会不断深化发展。我们有着充分的可能性继续强化双方高级别的相互联络，以及加深双边战略和联盟关系。- 米尔济约耶夫在贺信中说。

吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫在其贺信当中，祝福兄弟的哈萨克人民在被视为一年的开端和倡导团结与和谐的纳乌鲁兹节收获幸福。

- 我认为，今年将是我们两国的发展之年。我也坚信，两国之间基于共同的精神价值观和友谊，以及战略伙伴关系的各领域合作，将在共同的努力之下不断发展前进。- 扎帕罗夫说。

塔吉克斯坦总统艾莫马利·拉赫蒙在贺信中，祝福哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫身体健康、事业顺利，并祝愿兄弟的哈萨克斯坦人民享有和平与繁荣。

- 我们作为将纳乌鲁兹节的价值观视作旗帜的国家，我相信双方的战略伙伴关系和互利合作将深入发展。- 塔吉克斯坦总统说。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺信中强调，纳乌鲁兹节是我们的人民为世界文化作出的巨大贡献。

- 这个节日是相互理解、友谊和合作的标志。我深信，基于两国人民的意志，哈萨克-阿塞拜疆之间的友好合作关系将在双方的共同努力下长久的保持和不断的加深下去。- 阿利耶夫说。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、伊朗总统易卜拉欣·莱希、格鲁吉亚总统萨洛梅·祖拉比什维利以及突厥文化国际组织（TÜRKSOY）秘书长苏勒坦·拉耶夫等也发来了贺信。

来自各个国家和国际组织领导人的贺信仍在纷至沓来。

【编译：木合塔尔·木拉提】