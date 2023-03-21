国家元首与社会各界人士共同庆祝纳乌鲁兹节

-对我们来说，纳乌鲁兹总是象征着团结繁荣。在这一天，那些闹矛盾的人互相原谅，和好如初。人们相互表达美好祝福。众人共享美味佳肴，老人与年轻人分享温暖祝福。-托卡耶夫说。

国家元首指出，我们的祖先认为纳乌鲁兹节是创造性劳动的节日。春意盎然的这一天，我们的祖先清理泉眼，种植树木。他们将纳乌鲁兹节视为新生活的开端。

托卡耶夫强调，纳乌鲁兹节团结了我们全体人民，普天同庆、举国欢腾。纳乌鲁兹节象征了我们国家共同的价值观。因此，纳乌鲁兹节是一个真正的全民节日。

托卡耶夫指出，纳乌鲁兹节象征着亲情、关爱、尊重和爱国主义等高尚品质。哈萨克人忠实于祖先的意志。

-正好一年前，我发起大规模改革倡议，以实现国家生活所有领域的现代化。人民对此表达坚定的支持。在过去的一年里，我们成功地实现了此项计划。通过全民公投，对宪法做出了重要修改。我们采取的重要政治措施，旨在更新权力体系。-托卡耶夫说。

国家元首强调，就在昨天，哈萨克斯坦举行了马吉利斯和马斯利哈特选举，这是推进大规模改革进程的一个重要步骤。此次选举已成为大规模变革的有价值的延续。换句话说，我国迈入新的时代，我国政治面貌焕然一新。具有象征意义的是，这一历史性的时刻恰好与纳乌鲁兹节相重合。

-今天的“新哈萨克斯坦”之展现出的新景象完全符合纳乌鲁兹节精神内涵。在这伟大日子里，我们的国家实现了重大转变，并得到了世界许多国家的认可。-托卡耶夫称。

他强调，焕然一新的政治制度将为我国发展提供强大的推力。改革措施将为经济增长和提高居民收入铺平道路。改革肯定会继续下去。我国将成为一个全面发展的强大国家。