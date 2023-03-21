国家元首与社会各界人士共同庆祝纳乌鲁兹节

哈通社/阿斯塔纳/3月21日—国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日参加在阿斯塔纳市“独立25周年”纪念碑广场举行的纳乌鲁兹节庆祝活动并发表热情洋溢的讲话。

托卡耶夫总统指出，从古以来，我们的祖先庆祝纳乌鲁兹节，它象征着春天的到来和新年的开始。这是人们热切期盼的特别日子，是冬寒退却、春暖花开的时刻，是万物复苏、万象更新的时节。

-对我们来说，纳乌鲁兹总是象征着团结繁荣。在这一天，那些闹矛盾的人互相原谅，和好如初。人们相互表达美好祝福。众人共享美味佳肴，老人与年轻人分享温暖祝福。-托卡耶夫说。

国家元首指出，我们的祖先认为纳乌鲁兹节是创造性劳动的节日。春意盎然的这一天，我们的祖先清理泉眼，种植树木。他们将纳乌鲁兹节视为新生活的开端。

托卡耶夫强调，纳乌鲁兹节团结了我们全体人民，普天同庆、举国欢腾。纳乌鲁兹节象征了我们国家共同的价值观。因此，纳乌鲁兹节是一个真正的全民节日。

托卡耶夫指出，纳乌鲁兹节象征着亲情、关爱、尊重和爱国主义等高尚品质。哈萨克人忠实于祖先的意志。

-正好一年前，我发起大规模改革倡议，以实现国家生活所有领域的现代化。人民对此表达坚定的支持。在过去的一年里，我们成功地实现了此项计划。通过全民公投，对宪法做出了重要修改。我们采取的重要政治措施，旨在更新权力体系。-托卡耶夫说。

国家元首强调，就在昨天，哈萨克斯坦举行了马吉利斯和马斯利哈特选举，这是推进大规模改革进程的一个重要步骤。此次选举已成为大规模变革的有价值的延续。换句话说，我国迈入新的时代，我国政治面貌焕然一新。具有象征意义的是，这一历史性的时刻恰好与纳乌鲁兹节相重合。

-今天的“新哈萨克斯坦”之展现出的新景象完全符合纳乌鲁兹节精神内涵。在这伟大日子里，我们的国家实现了重大转变，并得到了世界许多国家的认可。-托卡耶夫称。

他强调，焕然一新的政治制度将为我国发展提供强大的推力。改革措施将为经济增长和提高居民收入铺平道路。改革肯定会继续下去。我国将成为一个全面发展的强大国家。

-尽管每个公民观点不同，但我们的有着共同愿望，即更好实现人民的福祉和国家光明的未来。我们要协同努力，实现我们的共同目标。-托卡耶夫说。

国家元首强调，还有很多工作要做。只要我们团结一致，就能够克服任何困难险阻。我相信我们才华横溢的民族将拥有一个光明的未来。国家利益高于一切。

-我们将厚爱我们的年轻人，为他们创造合适的条件。我相信我们的年轻人，并对他们寄予厚望!国家的未来掌握在年轻一代的手中。-托卡耶夫说。

国家元首表示，常言道，“团结是幸福的源泉”，如果社会保持和谐与团结，我们定能实现首要目标，即建立一个公正的哈萨克斯坦。让我们团结一致，为实现共同目标而协同努力。

托卡耶夫总统最后说，今年斋月的开始恰逢纳乌鲁兹节。愿守斋戒者所有心愿实现。 愿和平与繁荣伴随我们的家园！ 愿纳乌鲁兹节将为每个家庭带来幸福和快乐！

【编译：阿遥】