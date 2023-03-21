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总统参加阿斯塔纳纳乌鲁兹节庆祝活动

2023 年 3月 21 日 星期二 , 11:30
总统参加阿斯塔纳纳乌鲁兹节庆祝活动

哈通社/阿斯塔纳/3月21日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日参加了“独立25周年”纪念碑附近广场举行的纳乌鲁兹节庆祝活动并发表讲话。


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