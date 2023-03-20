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在哈外籍劳工主要来自中印土英乌五个国家

2023 年 3月 20 日 星期一 , 11:55
在哈外籍劳工主要来自中印土英乌五个国家

哈通社/阿斯塔纳/3月20日-- 据劳动和社会保障部新闻消息，截至2023年3月1日，哈萨克斯坦有13 403名合法外籍劳务人员。

哈萨克斯坦为外籍在哈务工人员设置的工作类别共有四个大类，每个类别都有相应的配额数量。

目前在哈务工的各类别外国劳工人数分别为：

第一类 （经理其副经理） 565人，第二类（下属机构负责人） 2 966 人，第三类（专家 ）7 199，第四类（合格工人 ） 883人。

哈萨克斯坦当前主要吸引第三类和第四类别外籍劳工来哈务工。

此外，还有外籍季节性务工士391人，以及公司轮班人员 1 399 人。

哈国全国目前有1 640家企业雇佣外籍劳工，这些企业中哈国本地职工人数总计40.9万余人，占用工人数的96%。

从行业来看，雇佣外籍劳工的主要行业为：建筑业 –5 494人（41％）； 采矿业 –1 455 人（11%）；专业、科技服务–995人（8%）；制造业 –889人 (7%)；农业、林业和渔业 – 641人（5%）。

在哈外籍务工人员主要来自以下国家：

中国—3 411人，印度—1 685人，土耳其—1 523人，英国—1 073人，乌兹别克斯坦—769人。

为了保护本国劳动力资源市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年会对雇佣外籍劳务人员实施配额限制，2023年的外国劳动力配额为22 226个名额。

【编译：阿依波塔】


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