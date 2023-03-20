阿斯塔纳举行哈萨克斯坦-阿联酋商业论坛

哈通社/阿斯塔纳/3月20日--作为中亚巡展的一部分，在QazTrade贸易政策发展中心的协助下，迪拜工商会日前在阿斯塔纳举行了哈萨克斯坦-阿联酋商业论坛。

来自阿联酋的26家企业商业代表与哈萨克斯坦企业商讨合作事宜。

截至2022年底，哈阿两国贸易额达6.326亿美元。去年，哈萨克斯坦对阿出口额达到5.603亿美元，并有很大的增长潜力。据QazTrade贸易政策发展中心总经理努尔兰·库勒巴特洛夫介绍，近三年来，哈萨克斯坦对阿肉类产品出口量增加十倍，尤其哈萨克斯坦羊肉受到阿联酋消费者青睐。此外，哈萨克葵花籽油供应量也大幅增加。

他表示，未来几年哈萨克斯坦有意将与阿联酋的贸易规模提高至10亿美元，因为两国贸易往来潜力巨大。阿联酋作为中东乃至非洲的重要商品贸易集散地，哈萨克斯坦产品在该地区销路的拓展将为国内企业提供向其他国家销售产品的机会。

迪拜工商会总裁兼首席执行官穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔表示，哈萨克斯坦是阿联酋重要的战略贸易伙伴之一。2022年，迪拜工商会成员企业对哈萨克斯坦的出口和反向出口额达1.92亿迪拉姆。他同时指出，从2016年到2022年，加入迪拜工商会的哈萨克斯坦企业数量从351家增至637家。同期，迪拜对哈出口商数量达119家。他表示希望这一数字进一步增加。他还表示，阿联酋商界期待与哈萨克斯坦企业在食品、农业、冶金、化工、信息技术和新技术方面开展合作。

据卢塔介绍，迪拜工商会为企业开拓全球市场提供便利，并得到迪拜国际商会在世界各地办事处的强力支持。

迪拜希望到2026年将其对外贸易额从1.4万亿迪拉姆（1迪拉姆=0.27美元）增加至2万亿迪拉姆，并到2024年引领100家迪拜企业积极拓展海外市场。

论坛期间，两国企业家在建筑、能源、采矿、农业、食品、机械制造、旅游、投资等经济领域进行多场B2B模式会谈。

共有100家国内企业参加了此次活动。

【编译：阿遥】