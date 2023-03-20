转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
天气预报:
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      体育

    热巴金娜首次夺得印第安维尔斯女单冠军 排名上升到第七

    2023 年 3月 20 日 星期一 , 08:31

    哈通社/阿斯塔纳/3月20日--据Sport Schrödinger报道，2023年WTA1000级别印第安维尔斯站决赛在今年澳网冠亚军之间展开，哈萨克斯坦头号种子叶列娜·热巴金娜以7-6(11) 6-4完胜2号种子阿丽娜·萨巴伦卡，在双方的五次交锋中取得首胜，继去年温网后再度捧杯。

    首盘比赛萨巴伦卡在第5局率先完成破发，取得3-2的领先优势。第8局热巴金娜破掉萨巴伦卡发球局，将局分追到了4-4平。第12局萨巴伦卡挽救盘点保发，将比分拖入抢七。抢七局两人争夺仍旧激烈，热巴金娜13-11险胜赢下首盘抢七。

    第二盘热巴金娜一上来就连下4分完成破发，开局取得2-0的领先。第7局热巴金娜再度破发，5-2领先来到发球胜冠局。第8局萨巴伦卡顶住压力完成回破，随后保发追至4-5。第10局热巴金娜没有再次浪费机会，顺利保发之后6-4赢下了第二盘。

    最终在一场耗时2小时03分钟的比赛当中，10号种子热巴金娜以7-6(11)/6-4险胜2号种子萨巴伦卡，为今年澳网决赛的失利复仇。获胜的热巴金娜首夺WTA1000赛冠军，这是她继去年温网之后的再次夺冠。

    这是她去年温网夺冠之后再次赢得巡回赛冠军，这也是她职业生涯第四冠。随着在印第安维尔斯网球公开赛夺冠，热巴金娜的世界排名也有之前的第十上升到新一期的第七，再创职业生涯新高。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    体育 网球
    Новости по теме
    焦点
    1 托卡耶夫总统致电慰问土库曼斯坦人民会议议长别尔德穆哈梅多夫
    2 哈萨克斯坦组合进入ATP250赛休斯敦站半决赛
    3 哈通社4月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
    4 COVID-19：全国仍有1 894名患者在接受治疗
    5 第36届亚洲摔跤锦标赛将于今日在阿斯塔纳开幕