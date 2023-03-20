热巴金娜首次夺得印第安维尔斯女单冠军 排名上升到第七

哈通社/阿斯塔纳/3月20日--据Sport Schrödinger报道，2023年WTA1000级别印第安维尔斯站决赛在今年澳网冠亚军之间展开，哈萨克斯坦头号种子叶列娜·热巴金娜以7-6(11) 6-4完胜2号种子阿丽娜·萨巴伦卡，在双方的五次交锋中取得首胜，继去年温网后再度捧杯。

首盘比赛萨巴伦卡在第5局率先完成破发，取得3-2的领先优势。第8局热巴金娜破掉萨巴伦卡发球局，将局分追到了4-4平。第12局萨巴伦卡挽救盘点保发，将比分拖入抢七。抢七局两人争夺仍旧激烈，热巴金娜13-11险胜赢下首盘抢七。

第二盘热巴金娜一上来就连下4分完成破发，开局取得2-0的领先。第7局热巴金娜再度破发，5-2领先来到发球胜冠局。第8局萨巴伦卡顶住压力完成回破，随后保发追至4-5。第10局热巴金娜没有再次浪费机会，顺利保发之后6-4赢下了第二盘。

最终在一场耗时2小时03分钟的比赛当中，10号种子热巴金娜以7-6(11)/6-4险胜2号种子萨巴伦卡，为今年澳网决赛的失利复仇。获胜的热巴金娜首夺WTA1000赛冠军，这是她继去年温网之后的再次夺冠。

这是她去年温网夺冠之后再次赢得巡回赛冠军，这也是她职业生涯第四冠。随着在印第安维尔斯网球公开赛夺冠，热巴金娜的世界排名也有之前的第十上升到新一期的第七，再创职业生涯新高。

【编译：阿遥】