议会选举：又一出口民调结果公布

哈通社/阿斯塔纳/3月20日—综合社会研究所СОЦИС-А公布了19日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举初步出口民调（Еxit poll）结果。

根据研究所的数据，约有31.2万名选民参加了民调。

此次议会选举出口民调结果如下：

1.«阿玛纳特» 党—— 54,42% ；

2.«阿吾勒» 人民民主爱国党—— 10,21% ；

3.«共和» 党—— 8,79% ；

4. 哈萨克斯坦人民党—— 6,89% ；

5. 哈萨克斯坦«巴伊塔克» 绿党—— 2,17% ；

6. 哈萨克斯坦«光明道路民主» 党—— 8,21% ；

7. 国家社会民主党—— 4,91% ；

8. 反对所有候选人—— 4,4% 。

据悉，哈萨克斯坦第八届马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举3月19日举行。

根据哈萨克斯坦共和国宪法规定的原则，本次选举期间，将完成对下议院98个议席的议员选举。其中69个议席按照党派比例制选出，29个议席根据单一选区多数制选出。同时，今年全国各级共223个地方议会将选举出3415位马斯利哈特议员。

此前，民主研究所（Демократия институты）和欧亚一体化研究所（Еуразиялық интеграция институты）相继公布了19日举行的议会选举初步出口民调（Еxit poll）结果。



