民主研究所公布议会选举出口民调结果

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 —— 民主研究所（Демократия институты）20日00:00时公布了19日举行的哈萨克斯坦哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举初步出口民调（Еxit poll）结果。

出口民调显示，执政党“阿玛纳特”党以绝对优势在本届议会选举中取得胜利。

此次议会选举出口民调结果如下：

“阿玛纳特”党——53.33%；

“阿吾勒”人民民主爱国党——11.26%；

“共和”党——8.33%；

哈萨克斯坦人民党——6.93%；

哈萨克斯坦“巴伊塔克”绿党——2.51%；

哈萨克斯坦“光明道路民主”党——8.87%；

国家社会民主党——5.12%；

反对所有候选人——3.65%。

据悉，哈萨克斯坦第八届马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举3月19日举行。

根据哈萨克斯坦共和国宪法规定的原则，本次选举期间，将完成对下议院98个议席的议员选举。其中69个议席按照党派比例制选出，29个议席根据单一选区多数制选出。同时，今年全国各级共223个地方议会将选举出3415位马斯利哈特议员。

截至阿斯塔纳时间21:00时，全国17州和3大直辖市10 146个投票站结束工作，并开始进行计票工作。此外，境外33个投票站已结束投票，另有44个投票站仍在进行投票。

截至22时整，全国已有54.19%的登记选民（6 521 860人）完成了投票。

值得一提的是，为保障选举，此次哈萨克斯坦国内外共设立10233个投票站，其中62个国家的77个投票站可供哈萨克斯坦海外公民使用。

超过 1200 万人有资格投票。

【编译：小穆】