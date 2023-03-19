议会选举中的爆笑场面

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 —— 3月19日的哈萨克斯坦议会选举日期间，大多数选民都选择身着正装，以严肃的态度参与投票。
但其中也有一些选民选择了不同的方式。他们装扮成了“忍者神龟”、“雪豹”、“沙发键盘客”等，前往投票站投票，其中一位穿着北极熊服装的选民还因为体型过大，无法进入投票站，在门外干瞪眼。
此外，一位手持平底锅，不断的用锅中点燃的艾草为投票站«驱邪»的阿姨也很引人注目。 这些标新立异的选民，给严肃的政治活动场合，添加了别样的趣味。 Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) 分享的帖子 Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) 分享的帖子 Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) 分享的帖子
此外，一位手持平底锅，不断的用锅中点燃的艾草为投票站«驱邪»的阿姨也很引人注目。
这些标新立异的选民，给严肃的政治活动场合，添加了别样的趣味。
Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) 分享的帖子
Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) 分享的帖子
Новости Казахстана и мира! 🌍📺 (@kazakh_inform) 分享的帖子