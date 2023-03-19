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    议会选举中的爆笑场面

    2023 年 3月 19 日 星期日 , 23:38

    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 —— 3月19日的哈萨克斯坦议会选举日期间，大多数选民都选择身着正装，以严肃的态度参与投票。

    但其中也有一些选民选择了不同的方式。他们装扮成了“忍者神龟”、“雪豹”、“沙发键盘客”等，前往投票站投票，其中一位穿着北极熊服装的选民还因为体型过大，无法进入投票站，在门外干瞪眼。

    此外，一位手持平底锅，不断的用锅中点燃的艾草为投票站«驱邪»的阿姨也很引人注目。

    这些标新立异的选民，给严肃的政治活动场合，添加了别样的趣味。

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    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    哈萨克斯坦 议会 社会 议会下院
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