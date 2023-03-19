联合国：黑海谷物倡议再次延期

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 联合国秘书长发言人杜加里克18日在一份记者通稿中表示，有关乌克兰粮食出口的«黑海谷物倡议»已经获得延期。联合国敦促所有各方加倍努力履行协议。

最后一刻获得延期

这份由俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国共同签署的协议原定于3月18日到期。

此前，俄罗斯宣布同意将协议延长60天。乌克兰则坚持认为协议应与第一次延期一样，延长120天。

周六发布的记者通稿中未提及协议再次延长的具体期限。

全球粮食危机

作为乌克兰战争的连锁反应，2022年全球数十亿人持续面临全球性的粮食、化肥和燃料危机。

乌克兰曾经是世界上最大的粮食出口国之一，通常每年向全球市场供应约4500万吨粮食。但自俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰的粮食只能堆积在仓库中，船只无法安全进出乌克兰港口，陆上运输也于事无补。

这导致全球主要粮食价格上涨。加上能源成本增加，一些发展中国家近乎沦落到债务违约的边缘，越来越多的民众面临饥饿风险。

«希望的灯塔»

在联合国和土耳其的推动下，去年7月22日，联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰在伊斯坦布尔达成黑海谷物倡议，目的是通过一条安全的海上人道主义走廊，恢复乌克兰的谷物、食品和化肥出口。俄罗斯与联合国同时签署了谅解备忘录，保障俄罗斯的粮食和化肥也能进入国际市场。

截至目前，超过2500万吨的粮食和其他食品已经从乌克兰的黑海港口运出，其中55%的粮食出口到发展中国家。联合国粮农组织的粮食价格指数也连续11个月下降，避免了全球数百万人陷入极端贫困。古特雷斯将黑海谷物倡议称作乌克兰战争中«希望的灯塔»。

坚定承诺

记者通稿重申了联合国对这两项协议的坚定承诺，并指出黑海谷物倡议以及关于向世界市场出口俄罗斯粮食和化肥的谅解备忘录«对全球粮食安全至关重要，特别是对发展中国家而言»。

杜加里克说：«我们仍然坚定地致力于这两项协议，并敦促所有各方加倍努力，充分执行这些协议。»