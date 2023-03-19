哈萨克斯坦驻华大使访问中国新疆 会见当地同胞

哈通社/乌鲁木齐/3月19日 – 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫与3月16~17日对中国新疆维吾尔自治区进行了访问。

访问期间，大使与新疆维吾尔自治区党委书记、中国共产党中央政治局委员马兴瑞举行了会晤。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦与新疆维吾尔自治区之间各领域合作的一系列主要问题进行了讨论，并就相关合作的进一步发展前景等交换了意见。

努雷舍夫大使指出，为加强双边合作，有必要通过创造良好的条件，进一步改善和增加哈中边境的物流通关规模，增加货运量。

为此，大使强调称，应尽快使哈中边境过境口岸，特别是将位于霍尔果斯的哈中国际合作贸易区的工作恢复常态。

此外，双方还关注了巴克图口岸第三条铁路线的建设，以及通过开通«绿色走廊»向中国输送哈萨克斯坦粮食产品等议题。

双方还围绕恢复人文领域的合作及旅游业领域的合作等问题进行了讨论。

哈萨克斯坦大使提议，考虑为新疆的旅游公司举办关于哈萨克斯坦景点的联合文化活动和路演的可能性。

马兴瑞对努雷舍夫大使提出的各项议题予以了高度重视，强调中方将积极的予以讨论。

具体而言，双方均对增加边境口岸通行能力、为农畜产品销售提供«绿色通道»、为公民互访创造便利条件、深化文化交流、建立旅游合作表达了明确的意愿。

访问期间，努雷舍夫大使还同世居当地的哈萨克族同胞代表（中国公民）举行了会晤。

会晤期间，大使向这些同胞们详细介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫启动并正在积极实施当中的一系列政治和经济改革进程。

哈萨克斯坦-中国双边友好合作关系的现状及未来，以及哈萨克斯坦政府为海外血亲同胞提供的各项优惠政策等也进行了介绍。

【编译：木合塔尔·木拉提】